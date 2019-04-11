«Торжество сговора элит»: Пушков об аресте Ассанжа
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Рен ТВ.
«Ситуация с Ассанжем — это торжество сговора правящих элит Великобритании и, я думаю, Соединенных Штатов по возможной выдаче Ассанжа в США», — сказал Пушков.
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Он добавил, что замысел происходящего абсолютно очевиден — передать Ассанжа американцам.
«Но он же эту информацию не похитил у министерства обороны или ЦРУ, он не занимался шпионажем. Ему ее передал информатор», — подчеркнул Пушков.
Сенатор отметил, что, согласно американским законам, журналисты могут публиковать материалы, полученные от информатора.
Ранее сообщалось, что Вестминстерский суд Лондона арестовал Ассанжа.