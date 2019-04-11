«Торжество сговора элит»: Пушков об аресте Ассанжа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12185587/RIAN_5732337.HR-pic905-895x505-41439.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Рен ТВ.

«Ситуация с Ассанжем — это торжество сговора правящих элит Великобритании и, я думаю, Соединенных Штатов по возможной выдаче Ассанжа в США», — сказал Пушков.

Реклама

Он добавил, что замысел происходящего абсолютно очевиден — передать Ассанжа американцам.

«Но он же эту информацию не похитил у министерства обороны или ЦРУ, он не занимался шпионажем. Ему ее передал информатор», — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что, согласно американским законам, журналисты могут публиковать материалы, полученные от информатора.

Ранее сообщалось, что Вестминстерский суд Лондона арестовал Ассанжа.