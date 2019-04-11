В США назвали максимальное наказание Ассанжу

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Министерство юстиции США объявило, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, передает CNBC.

Как отмечается, за совершение этого преступления ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Ассанжа повезли в суд.

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В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.