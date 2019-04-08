Зеленскому попросили предоставить охрану

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Советник главы МВД Украины Иван Варченко сообщил, что штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского попросил правоохранителей обеспечить его охраной перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что перед первым туром выборов охрану предоставили девяти кандидатам, действующего президента Украины Петра Порошенко охраняют сотрудники управления государственной охраны.

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«В настоящее время о такой охране попросил штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», — заявил Варченко.

Ранее сообщалось, что Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.