После скандала с увольнением губернатора в Одессе «заминировали» мэрию
Из здания Одесского городского совета на Думской площади проводится эвакуация, сообщает издание «Думская».
Ранее губернатор Одесской области Максим Степанов, приказ об увольнении которого подписал 8 апреля президент Украины Петр Порошенко, отказался покидать свой пост.
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В пресс-службе мэрии сообщили о поступившем сигнале о минировании здания.
По данным СМИ, взрывотехников на месте пока нет, поскольку они находтся в Одесском национальном морском университете, куда также поступил сигнал о «минировании»,