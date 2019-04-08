После скандала с увольнением губернатора в Одессе «заминировали» мэрию

Из здания Одесского городского совета на Думской площади проводится эвакуация, сообщает издание «Думская».

Ранее губернатор Одесской области Максим Степанов, приказ об увольнении которого подписал 8 апреля президент Украины Петр Порошенко, отказался покидать свой пост.

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В пресс-службе мэрии сообщили о поступившем сигнале о минировании здания.

По данным СМИ, взрывотехников на месте пока нет, поскольку они находтся в Одесском национальном морском университете, куда также поступил сигнал о «минировании»,