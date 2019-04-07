Внучка Саддама Хусейна рассказала о мемуарах

Внучка бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна Харир Хусейн Камиль рассказала о своих мемуарах, сообщает RT.

Как отмечается, в них были отражены события, произошедшие в стране во время вторжения США.

«Рассказать истину — вот что стало основной задачей, стоящей передо мной как автором и как участником тех событий», — подчеркнула Харир Хусейн Камиль.

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Она уточнила, что эти события часто воспроизводятся с искажениями, а история ее семьи часто наполнена вымыслами.

Ранее сообщалось, что МИД России напомнил США о Саддаме Хусейне в связи с сирийским «химическим досье».