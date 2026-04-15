Сборные России и Египта обсуждают проведение матча в Каире

Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) и Египетская ассоциация футбола ведут переговоры о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Об этом сообщает Sport24.

Встреча предварительно намечена на 29 мая. В качестве возможного места проведения рассматривается Каирский международный стадион.

Египетская сторона настаивает на проведении игры на своем поле из-за подготовки к чемпионату мира. 6 июня сборная Египта должна сыграть второй товарищеский матч против Бразилии. Российская сторона, в свою очередь, рассчитывает организовать домашний матч.

Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда России располагается на 36-й позиции. В последний раз команды встречались в 2018 году на групповом этапе чемпионата мира, который проходил в России. Тогда Египет уступил со счетом 1:3.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, что Роналду не сможет сыграть против сборной России.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
