Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Стало известно, когда премьер Пакистана посетит Россию

Faisal Mahmood/Reuters

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф намерен посетить Россию в первой половине 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

Он отметил, что пакистанская сторона активно работает над тем, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.

«С Россией и президентом Владимиром Путиным премьер-министра Шарифа связывают особые отношения. Они встречались несколько раз в Китае, в Туркменистане. Премьер с нетерпением ждет своего визита в Москву и Санкт-Петербург», — указал посол.

Визит Шарифа в Россию планировался на 3-5 марта, но, по решению канцелярии, его отложили в связи со сложной обстановкой в регионе на фоне обострения пакистано-афганского приграничного конфликта.

Посол назвал Россию очень значимым экономическим и политическим партнером Пакистана.

До этого стало известно, что американский миллиардер Илон Маск хочет посетить Россию. Об этом рассказал его отец, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск.

Ранее в Кремле допустили скорый визит Ким Чен Ына в Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
