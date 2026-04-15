Россиянин украл из-под матраса у друга 14 млн рублей

В Крыму мужчина украл у друга миллионы и купил несколько машин

В Крыму суд приговорил жителя Симферопольского района к шести годам колонии за кражу 14 млн рублей у своего друга. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

По данным прокуратуры, крымчанин часто бывал в гостях у друга и знал, что тот хранит деньги под матрасом. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина похитил 5 миллионов рублей и 90 тысяч долларов США. На украденные деньги он приобрел несколько автомобилей, золотые украшения и строительные инструменты.

Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в полицию, подозреваемого в краже задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Астрахани женщина украла у подруги сейф с деньгами. Местная жительница праздновала покупку автомобиля вместе с подругами. После застолья она обнаружила, что из комнаты пропал сейф, в котором хранились сбережения, ущерб составил почти миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, наличные у подозреваемой изъяли.

Ранее москвич обчистил сейф семьи из Петербурга благодаря оставленному школьницей ключу.