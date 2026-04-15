Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при возобновлении работы «Дружбы»

Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит для Украины при возобновлении работы «Дружбы»

Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан может снять вето на кредит Киеву. Об этом заявил лидер выигравшей парламентские выборы венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, пишет Bloomberg.

«Орбан снимет вето на кредит Европейского союза Украине <… > после восстановления нефтяного потока по ключевому трубопроводу», — сказал Мадьяр.

Мадяр добавил, что Венгрия сохраняет возможность финансово не участвовать в кредитовании. Вместе с тем страна не станет мешать Киеву получить европейскую помощь.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что слова Мадьяра о российских энергоносителях вызвали беспокойство в Киеве.