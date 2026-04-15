СМИ обозначили сроки второго раунда американо-иранских переговоров

Geo: переговоры США и Ирана могут продолжиться в конце следующей недели
Второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в пакистанском Исламабаде в конце следующей недели. Об этом сообщил телеканал Geo, ссылаясь на источники.

Как выяснили журналисты, американскую делегацию вновь возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Также в команду войдут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер. Иран представит спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи.

11 апреля состоялись переговоры между США и Исламской Республикой при посредничестве Пакистана. В ходе встречи обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранская ядерная программа, снятие санкций с Тегерана и завершение боевых действий.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился с условиями Вашингтона.

В марте президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в эти сложные времена.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
