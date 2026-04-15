Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Российская элита передала в бюджет Франции более миллиона евро

Mash: россияне пополнили бюджет Франции на €1,2 млн, отдыхая в Куршевеле
Shutterstock

Франция за один зимний сезон в 2025 году заработала на состоятельных россиянах как минимум €1,2 млн (более 110 млн рублей). Столько денег туристы из РФ отдали за отдых на популярном горнолыжном курорте Куршевель, пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов канала, россияне тратили деньги на катание с гор, а также другие удовольствия: отели, рестораны, клубы и брендовую одежду. Пик расходов пришелся на март 2025 года, когда средний чек увеличился до €184 против €74 в декабре.

Отмечается, что обеспеченные граждане России заезжали в отели Куршевеля на короткий срок, но тратили по максимуму. Например, питание в местных ресторанах обходится в сотни тысяч рублей.

Как рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), директор по развитию финтеха «Плати по миру» Павел Белов, Куршевель остается нишевым направлением, но поток туристов туда и траты растут. Он отметил, что «россияне начали тратить быстрее и агрессивнее».

В январе этого года обувная компания Rendez-Vous организовала пресс-тур в Альпах, чтобы отметить 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. В интернете появились кадры с мероприятия, которые вызвали волну возмущения у россиян. По информации Telegram-канала Baza, звездных гостей, среди которых были Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Перминова, угощали дорогими блюдами и алкоголем.

Представитель компании объяснил, что мероприятие было организовано локальной командой и направлено на укрепление связей с партнерами и инфлюенсерами.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прокатился на лыжах в брючном костюме и шляпе в Куршевеле.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
