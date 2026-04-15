В МО РФ сообщили о решении Европы нарастить производство БПЛА на фоне проблем ВСУ

МО РФ: страны Европы на фоне проблем ВСУ решили нарастить производство БПЛА
Некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. Об этом говорится в заявлении министерства обороны РФ, опубликованном в Max.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, реализация заявленных Киевом сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

Также в оборонном ведомстве добавили, что вместо укрепления безопасности действия европейских правителей все быстрее втягивают эти государства в войну с Россией.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву, будут БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские аппараты. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

Вместе с этим Украине будут переданы «сотни тысяч артиллерийских снарядов», добавили в министерстве обороны королевства.

Ранее в Госдуме призвали укрепить контрразведку после атаки БПЛА на Стерлитамак.

 
