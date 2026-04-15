В Европе появилась возможность проверить предков на нацизм

В Германии запустили онлайн-сервис, с помощью которого пользователи могут проверить причастность своих родственников к деятельности нацистской партии (НСДАП) в период с 1920 по 1945 годы. Об этом сообщает BBC.

База данных включает более 12 млн оцифрованных документов, которые содержат информацию о судьбах сподвижников Гитлера. Благодаря новому сервису можно практически моментально получить сведения и избежать официальных запросов в архивные учреждения ФРГ.

Один из жителей Австрии рассказал BBC, что нашел имя своего деда за несколько секунд. Он узнал, что его родственник стал членом нацистской партии 21 апреля 1938 года, всего через несколько дней после того, как Гитлер присоединил Австрию к Германии.

Отмечается, что существенная часть документации о членах партии НСДАП была оцифрована в США после Второй мировой войны. Более 11 млн личных карточек были вывезены из Германии американцами. Сервис функционирует на интернет-ресурсе Arolsen Archives, который в настоящий момент содержит до 40 млн различных документов, освещающих аспекты деятельности концлагерей и судьбы помещенных туда жертв нацизма. Он позиционирует себя как инструмент для проверки семейной истории.

НСДАП (NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) — ультранационалистическая экстремистская политическая партия Германии, существовавшая в период с 1920 по 1945 год. После поражения Германии во Второй мировой войне в 1945 году по решению оккупационного Контрольного совета была распущена. Программа и идеология партии были основаны на ультранационализме, антисемитизме, отрицании демократии и марксизма.

