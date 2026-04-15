Туристка заразилась менингитом в Японии и впала в трехдневную кому

Туристка из Австралии заболела менингитом в Японии и впала в трехдневную кому. Об этом пишет Daily Mail.

В начале феврале 24‑летняя Анна Галло полетела вместе с бойфрендом в отпуск мечты, но в последнюю ночь перед возвращением почувствовала себя нехорошо — ее стало сильно знобить и трясти.

Когда девушка приняла парацетамол, ее начало рвать странным веществом, после чего она потеряла сознание в ванной. Пара решила лететь домой, думая, что это пищевое отравление, но уже в аэропорту ситуация ухудшилась, и Анну срочно госпитализировали в Национальный центр глобального здравоохранения и медицины в Токио.

Врачи диагностировали менингококковую инфекцию типа B, перешедшую в менингит, и тяжелую системную реакцию организма. Анну ввели в медикаментозную кому, после чего родители, получив тревожные новости, срочно вылетели к ней.

Без своевременной помощи, по словам медиков, последствия могли бы быть гораздо тяжелее. Спустя несколько дней Анна пришла в себя, а сейчас продолжает восстановление в больнице на родине.

Ранее модель из России впала в кому и пережила трепанацию черепа после аварии в Таиланде.

 
