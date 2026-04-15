Бывший работник украл из монастыря в Тверской области почти полмиллиона рублей

В Тверской области из монастыря похитили почти полмиллиона рублей

В Тверской области полиция задержала 47-летнего жителя Осташкова, подозреваемого в краже из мужского монастыря. Об этом сообщает УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился благочинный мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Он сообщил, что несколько дней назад неизвестный пробрался в братский корпус и похитил со стола более 400 тысяч рублей, предназначенных для нужд храма.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Осташкова, который ранее работал при монастыре, он вскрыл дверь дубликатом ключей. При обыске у него нашли похищенные деньги, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Украденное вернули монастырю.

