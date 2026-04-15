Пакистан обсуждает с Россией поставки нефти

Пакистан находится в контакте с Россией по вопросу поставок энергоресурсов на фоне перебоев с импортом углеводородов из-за кризиса в Персидском заливе. Об этом сообщил РИА Новости посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Он отметил, что Россия и ранее поставляла нефть в Пакистан. При этом в настоящее время Исламабад находится в контакте с Москвой по этому вопросу.

«Мы считаем, что Пакистан должен диверсифицировать закупки энергоресурсов, а Россия всегда была надежным партнером для нас», — отметил посол.

До этого Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что доходы РФ от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в марте 2026 года увеличились более чем в два раза.

По данным МЭА, добыча нефти в стране в марте возросла с 8,67 до 8,96 млн баррелей в сутки. Экспорт увеличился на 270 тыс. баррелей, достигнув 4,6 млн в сутки.

Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19,04 млрд. В документе отмечается, что это на $9,7 млрд больше, чем месяцем ранее, и на $4,76 млрд больше, чем в марте прошлого года.

Ранее сообщалось, что миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис.