Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Ленобласти ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов

На южном берегу Финского залива ликвидированы локальные загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед Законодательным собранием региона в Тосно, передает «Интерфакс».

«Мы уже это все убрали, сейчас мониторим побережье Финского залива», — сказал Дрозденко.

Также он добавил, что оперативно были ликвидированы загрязнения в районе деревни Логи и Кургальского заповедника. Для этого привлекли легковой транспорт, бульдозеры, экскаваторы, было использовано 10 тыс. кубометров песка, отметил губернатор.

5 апреля Дрозденко заявил, что в результате атаки было выявлено повреждение участка нефтепровода в районе порта Приморск.

Также в начале апреля в Финском заливе на пляже Липово в Сосновом Бору были обнаружены следы нефтепродуктов. Жители Санкт-Петербурга высказывают мнение, что загрязнение могло быть вызвано пожаром, который произошел в порту Усть-Луга.

Ранее Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом.

 
Теперь вы знаете
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!