Главком Сырский назвал текущие задачи ВСУ

Вооруженные силы Украины стремятся остановить продвижение России и наносить удары вглубь российской территории. Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, сейчас от украинских военных требуют наносить удары «по тылам россиян», и «в том числе в глубине их территории». Он также отметил, что украинская армия ведет «активную оборону».

«С изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия и проводит их практически по всей протяженности линии боевого столкновения длиной 1200 км», — рассказал главком.

9 апреля Сырский заявил, что военное противостояние с Россией перешло в решающую фазу, однако Украина не собирается «останавливаться».

В марте агентство Associated Press сообщало, что армия России может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории ДНР.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не могут достичь взаимопонимания по урегулированию украинского кризиса из-за «считанных километров» территории Донбасса. По его словам, российской армии осталось освободить 18-17% территории Донецкой народной республики. Также Песков говорил, что мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными после выхода российских войск к административным границам Донбасса.

Ранее в ВСУ рассказали, без чего не проходит ни одна операция на фронте.