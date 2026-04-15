Турцию обвинили в размещении танков в буферной зоне ООН

Эскалация напряженности фиксируется в районе подконтрольной миротворцам ООН буферной зоны Кипра около деревни Пила. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Агентство сообщает, что Турция направила к деревне Пила 15 танков. Там был установлен новый флаг Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), и появились несколько десятков полицейских ТРСК в гражданской одежде.

В свою очередь представитель миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддик сообщил газете Phileleftheros о том, что танки и флаг находятся за пределами буферной зоны ООН.

В марте министерство обороны Турции сообщило, что шесть истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны (ПВО) размещены на севере Кипра. При необходимости и в зависимости от развития событий будут приниматься дополнительные меры, уточнили в турецком военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа.