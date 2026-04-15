В МВФ предупредили, что в апреле будет сложнее с поставками энергоносителей

Апрель для мировых поставок энергоносителей окажется тяжелее марта. Об этом заявила на весенних встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

«Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится», — сказала она.

По словам Георгиевой, в МВФ с огромным беспокойством наблюдают за последствиями перебоев в поставках нефти и газа.

До этого Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что доходы России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в марте 2026 года увеличились более чем в два раза.

По данным МЭА, добыча нефти в России в марте возросла с 8,67 до 8,96 млн баррелей в сутки. Экспорт увеличился на 270 тыс. баррелей, достигнув 4,6 млн в сутки.

Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19,04 млрд. В документе отмечается, что это на $9,7 млрд больше, чем месяцем ранее, и на $4,76 млрд больше, чем в марте прошлого года.

