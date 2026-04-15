Делегация Пакистана, выступающего посредником между США и Ираном, прибыла в Тегеран

МИД Ирана подтвердил прибытие в Тегеран делегации Пакистана
В Тегеран прибыла делегация Пакистана, играющего роль посредника в переговорах Ирана и США. Об этом сообщило иранское министерство иностранных дел, передает РИА Новости.

Также внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографии прибытия начальника генштаба вооруженных сил Пакистана Асима Мунира. Его в Тегеране встретил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

11 апреля состоялись переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, ядерной программы Ирана, снятия санкций против Исламской республики и окончания боевых действий. Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран так и не пошел на уступки.

28 февраля министерство обороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. К атаке присоединились США: американские войска нанесли удары по целям с моря и воздуха. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана.

Ранее стало известно возможное место новых переговоров США и Ирана.

 
