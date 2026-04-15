В Кремле раскрыли судьбу предложения по вывозу урана из Ирана в Россию

Песков: идея по вывозу урана из Ирана в РФ была хорошей, но США не поддержали ее
Roman Naumov/Global Look Press

Россия была готова принять обогащенный уран из Ирана на своей земле, но США отказались от этой идеи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

«Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение», — сказал представитель Кремля.

14 марта портал Axios сообщал о том, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался.

По информации собеседников издания, Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

13 апреля Песков подчеркнул, что предложение России вывезти обогащенный уран с территории Ирана по-прежнему в силе, но оно не востребовано в ходе контактов с США и региональными государствами.

Ранее Вэнс заявил, что США настаивают на передаче им всего иранского обогощанного урана.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

