Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА «Новости».

Роули ознакомился с докладом по расследованию ЧП в Солсбери и Эймсбери и задал несколько вопросов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

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«Должен сказать, что большая часть вопросов (от Роули) была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они (братья Роули) задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок», — сказал посол.

Роули добавил, что не знает, как именно его лечили, и всю информацию о происшествии знает из СМИ.

30 июня 2018 года в британском городе Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Это произошло после отравления нервно-паралитическим агентом. Позже выяснилось, что незадолго до инцидента Роули нашел на улице флакон парфюма, запечатанный в дорогую упаковку. Мужчина решил подарить его своей спутнице.

Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Роули же несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан.