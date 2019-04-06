Володин предложил внести поправки в Конституцию России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции страны нужно детально прописать нормы отчета российского правительства перед парламентом по поставленным Госдумой вопросам, передает РИА «Новости».

По мнению Володина, заметно выросла ответственность власти и стал более эффективным парламентский контроль за принимаемыми решениями. Он подчеркнул, что поэтому необходимо законодательно прописать нормы отчета кабмина перед парламентом.

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«В том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», — добавил Володин.

Спикер отметил, что в настоящее время в соответствии с Конституцией Госдума дает только согласие президенту страны Владимиру Путину на назначение председателя правительства

Володин впервые заговорил об изменениях в Конституцию в интервью «Газете.Ru».