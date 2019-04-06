На «доверительной» встрече Меркель и Обамы не обошлось без Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с бывшим президентом США Бараком Обамой в Берлине. Об этом пишет Die Welt.

Как отмечает издание, хотя официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что во встрече государственных деятелей нет ничего необычного, у очевидцев возникло иное впечатление. Меркель и Обама «доверительно» общались на протяжении 1,5 часов. Вероятно, речь шла в том числе о трансатлантических отношениях, которые значительно ухудшились при нынешнем главе государства Дональде Трампе.

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Уточняется, что на вопрос, является ли это встреча знаком для Трампа, Зайберт ответил отрицательно.

«Я решительно возражаю против такого впечатления», — заявил Зайберт.

Ранее сообщалось, что Обама сохраняет молчание на фоне скандала вокруг своего бывшего вице-президента Джо Байдена.