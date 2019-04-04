Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в стране один государственный язык, которым должны овладеть все выпускники школ.

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Как отмечается, до этого Кальюлайд предложила перевести все образовательные учреждения на обучение на эстонском языке, поскольку, по ее словам, двуязычное образование лишь делит «людей на две общины».

Ранее сообщалось, что главу Эстонии распекли за желание посетить президента России Владимира Путина.