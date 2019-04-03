В Госдуме обвинили США в разжигании второго Карибского кризиса

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Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса. Об это сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявления США являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер, Россия приступит к ответным мерам, уточнил Шеремет.

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Он подчеркнул, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе, чтобы нарастить свою мощь в Черном море, ставя, тем самым, весь миропорядок под угрозу.

Также депутат добавил, что необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.

Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив.