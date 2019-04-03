В Госдуме обвинили США в разжигании второго Карибского кризиса
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что намерение США принять пакет мер по усилению своего влияния в Черном море способствует развитию второго Карибского кризиса. Об это сообщает РИА «Новости».
По его словам, заявления США являются агрессией и провокацией против России, защищавшей свои границы в Керченском проливе. В случае принятия пакета мер, Россия приступит к ответным мерам, уточнил Шеремет.
Он подчеркнул, что НАТО использует инцидент в Керченском проливе, чтобы нарастить свою мощь в Черном море, ставя, тем самым, весь миропорядок под угрозу.
Также депутат добавил, что необходимо обсудить вопрос об ограничениях для кораблей альянса в этом регионе.
Ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО намерено принять меры, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей Украины через Керченский пролив.