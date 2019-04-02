Бойко обвинил Киев в своем провале на выборах

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что украинские власти сделали все возможное, чтобы он не попал во второй тур выборов главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выступали против действующей власти. И она сделала все для того, чтобы я не попал во второй тур», — сказал Бойко.

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По его словам, бизнес партнер украинского лидера Петра Порошенко Ренат Ахметов сделал все, чтобы вывести против него альтернативных кандидатов.

Он также добавил, что правительство Украины помогло Порошенко пройти во второй тур выборов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов.