Скончался композитор блокадного Ленинграда Александр Мерлин

На 101-м году ушел из жизни ветеран ВОВ и композитор Александр Мерлин
На улицах блокадного Ленинграда, март 1943 года
Израиль Озерский/РИА «Новости»

Известный композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале российского Генконсульства в Бонне.

«Генконсульство с прискорбием сообщает о том, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, житель блокадного Ленинграда А.Ю.Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене», — говорится в сообщении.

Мерлин состоял в силах самообороны блокадного Ленинграда. В 1943 году его призвали в армию, через два года он принимал участия в боях против Японии.

Александр Юльевич был известным композитором и драматургом, песни которого исполняли известные советские артисты, в том числе Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский.

На этой же неделе стало известно, что Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Актрису вынесли на носилках в скорую помощь.

Карьера артистки была долгой и плодотворной, всесоюзную славу Алентовой принесла главная роль в фильме «Москва слезам не верит» (1979), удостоенном «Оскара».

Ранее актер Владимир Ермилов скончался на 67-м году жизни.

