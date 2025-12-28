В Раде назвали сроки стабилизации ситуации со светом в Киеве

В Раде заявили, что на стабилизацию энергоснабжения в Киеве уйдет до трех дней

Энергетики украинской ДТЭК (Донбасской топливно-энергетической компании, крупнейшего частного холдинга в энергетической отрасли республики) не могут назвать точные сроки восстановления электроснабжения в Киеве. Об этом сообщает в Telegram-канале «Телеграф».

Позднее украинский новостной портал процитировал депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, который входит в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Парламентарий заявил, что для стабилизации ситуации со светом в столице и Киевской области понадобится два-три дня.

Прошлой ночью российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице и других регионах страны возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры утверждали, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.