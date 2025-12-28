Размер шрифта
В Кронштадте на новогоднем шоу название города написали с четырьмя ошибками

Мэрия Кронштадта допустила четыре ошибки в новогоднем поздравлении горожан
Администрация Кронштадта допустила несколько ошибок в названии города на одном из плакатов, который был продемонстрирован во время официального мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«С новым годом, «КроНДшаТД!» – администрация города-порта допустила 4 ошибки, поздравляя своих же жителей», – пишет Telegram-канал.

Как отмечается, инцидент произошел на новогоднем празднике «В ожидании чуда!», проводившемся на главной площади города. Ошибку в названии города заметили местные жители. Журналисты предположили, что изображение для оформления мероприятия было создано при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В работе с графическими материалами современные алгоритмы ИИ допускают ошибки. Вероятно, предполагают авторы Telegram-канала, в администрации города не проверили окончательный вариант плаката.

До этого жителей Кронштадта возмутил круглосуточный концерт с участием певицы Глюкозы. Фестиваль «Отдых 24» проходил на территории бывшего завода на Якорной площади, при этом музыка непрерывно играла с полудня 30 августа до полудня 31 августа. В итоге жители города подали жалобу в прокуратуру и полицию из-за неподобающего уровня шума.

Ранее глава Кронштадта предложил туристам ходить пешком.

