Глава Евросовета поздравил Порошенко со вторым туром

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Глава Европейского совета Дональд Туск во время телефонного разговора поздравил президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

В пресс-службе Порошенко рассказали, что Туск особенно отметил соблюдение «демократических стандартов» на выборах и назвал это «важным достижением главы государства».

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Также отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонней повестки.

Ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что Порошенко нанял израильского «черного пиарщика» Моше Клюгхафта, чтобы противодействовать в публичном поле лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.