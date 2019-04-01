Стало известно, когда президент Алжира уйдет в отставку
Алжирский президент Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, передает РИА «Новости».
По данным администрации лидера, до этой даты он примет ряд важных решений.
«Президент Республики господин Абдельазиз Бутефлика будет принимать важные решения в соответствии с конституционными положениями», — заявили в администрации.
Ранее сообщалось, что Бутефлик готовится объявить о своей отставке в соответствии со статьей 102 конституции страны.