Российский президент Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума, передает РИА «Новости».

До этого министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) позволяет начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума уже в мае.

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Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий.