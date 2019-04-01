Порошенко пообещал побороться за президентское кресло во втором туре выборов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12213931/RIAN_5792562.HR-pic905-895x505-45455.jpg">

Действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что поборется за кресло президента страны во втором туре выборов. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Порошенко, во втором туре он сразится с «марионеткой (украинского олигарха Игоря. — «Газета.Ru») Коломойского».

Реклама

Он анонсировал борьбу за выигрыш.

«Именно для того, чтобы начатое — завершить, сделанное — не перечеркнуть, а выстраданное людьми — не потратить, я начинаю борьбу за выигрыш», — добавил Порошенко.

Второй тур запланирован на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил о втором туре выборов президента.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.