Порошенко обходит Тимошенко на 3,43% голосов
Украинский лидер Петр Порошенко обходит кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, шоумен Владимир Зеленский возглавляет гонку за президентское кресло с результатом 30,19% голосов после обработки 30,39% протоколов.
Как отмечается, Порошенко занимает вторую строчку списка с 16,65% голосов.
При этом на третьем месте Тимошенко, за которую отдали свои голоса 13,22% избирателей.
Ранее сообщалось, что Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.