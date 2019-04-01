Порошенко обходит Тимошенко на 3,43% голосов

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Украинский лидер Петр Порошенко обходит кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, шоумен Владимир Зеленский возглавляет гонку за президентское кресло с результатом 30,19% голосов после обработки 30,39% протоколов.

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Как отмечается, Порошенко занимает вторую строчку списка с 16,65% голосов.

При этом на третьем месте Тимошенко, за которую отдали свои голоса 13,22% избирателей.

Ранее сообщалось, что Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.