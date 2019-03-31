Опубликованы первые результаты выборов президента Украины

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала первые результаты выборов президента страны. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, на данный момент ЦИК обработала 0,17% протоколов с результатами голосования.

Согласно данным, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 1 314 избирателей (24,76%), а за Владимира Зеленского — 1 252 (23,60%).

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Уточняется, что на третьем месте расположилась Юлия Тимошенко: за нее отдали свои голоса 906 избирателя (17,07%).

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзитполам.

Причем, по предварительным данным, Зеленский набрал 30,1%, Порошенко — 18,5%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.