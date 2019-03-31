Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

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В Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства на выборах президента, сообщает «112 Украина».

Уточняется, что 68 сообщений относятся к незаконной агитации, также зафиксировано 42 случая фотографирования бюллетеней.

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Более того, сообщается о 20 случаях подкупа избирателей и о 19 фактах порчи избирательных бюллетеней.

Как сообщил пресс-секретарь нацполиции Ярослав Тракало, по фактам нарушений открыто 11 уголовных производств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.