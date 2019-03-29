Венесуэла обвинила Болтона во вмешательстве в дела республики

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Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон занимается вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

«Ему платят скорее за бесплодное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — написал Арреаса.

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По его словам, Болтон вмешивается в дела Караса в стиле «холодной войны и доктрины Монро».

Он также добавил, что Болтону следует заниматься защитой безопасности США.

Ранее сообщалось, что Болтон увидел «угрозу» в присутствии российских военных в Венесуэле.