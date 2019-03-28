Президент Киргизии подарил Путину животных

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин получил в дар орловскую рысистую лошадь и щенка киргизской борзой породы тайган по кличке Шерхан (имя тигра из книги «Книга джунглей» Редьярда Киплинга).

В феврале сообщалось, что Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья.