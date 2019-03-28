Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва должна оставить Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, США нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», — сказала Захарова.
Реклама
По ее словам, действия США на мировой арене похожи на «поведение ковбоев в Лувре».
Она также добавила, что своими решениями США приближают очередной «мировой беспорядок».
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.