Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва должна оставить Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, США нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», — сказала Захарова.

Реклама

По ее словам, действия США на мировой арене похожи на «поведение ковбоев в Лувре».

Она также добавила, что своими решениями США приближают очередной «мировой беспорядок».

Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.