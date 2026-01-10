Размер шрифта
Трамп решил сделать Венесуэлу «снова богатой и безопасной»

Трамп: люблю венесуэльский народ и снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной
Президент США Дональд Трамп делает Венесуэлу «снова богатой и безопасной». Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я люблю венесуэльский народ и уже снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной. Поздравляю и благодарю всех тех людей, кто делает это возможным!!!, — написал он.

3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

США и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп объявил о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он подчеркнул, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

Американский лидер также заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами.

Ранее Трамп заявил, что США отменили вторую атаку на Венесуэлу.

