Полиция ищет экстремистскую литературу в офисе партии «Яблоко»

Источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники Московского уголовного розыска пришли в московский офис партии «Яблоко», чтобы проверить помещение на наличие экстремистской литературы. Об этом сообщает ТАСС.

Источник подчеркнул, что пока полицейские ведут лишь профилактические беседы с представителями партии.

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«Это может быть связно с акциями протеста, в которых недавно принимали участие представители столичного «Яблока», — добавил источник.

В свою очередь, в пресс-службе «Яблока» прокомментировали, что сотрудники экспертно-криминалистического центра УВД «изымают образцы всех материалов, находящихся в офисе». Речь идет о материалах, направленных против реновации жилья в Москве.