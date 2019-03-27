Порошенко объяснил иск против телеканала Коломойского

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Президент Украины Петр Порошенко объяснил иск против телеканала «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому. Об этом сообщают «Украинские новости».

Он заявил, что это СМИ перешло «красную линию», выпуская пропагандистские материалы о нем. Украинский лидер подчеркнул, что судится именно с каналом, а не с журналистами.

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«Это элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками будет управлять украинскими марионетками», — отметил Порошенко.

Политик добавил, что Коломойский пытается дестабилизировать ситуацию в стране, но не ему решать, кто будет следующим президентом.

Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского объяснил судебные угрозы Порошенко к «1+1».