Трамп препятствовал «российскому делу», считают почти половина американцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/12265897/1245-pic905-895x505-76742.jpg">

Почти половина американцев считают, что президент США Дональд Трамп вмешался в ход расследования «российского дела». Об этом пишет Politico со ссылкой на данные опроса.

Как отмечается, несмотря на то, что сговора главы США с Россией доказано не было, вокруг него все еще витает «политический туман».

Реклама

Согласно данным опроса, 47 % американцев считают, что Трамп помешал расследованию или предпринимал такую попытку. При этом 39% опрошенных полагают, что он не влиял на ход дела. Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что главные телеканалы США потратили 2284 минуты на освещение «российского заговора».