ЕП одобрил отказ от сезонного перевода часов

Европарламент (ЕП) одобрил проект закона об отмене сезонного перевода часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Отмечается, что все страны, которые захотят жить на зимнем времени или на летнем, смогут это сделать уже с 2021 года.

Страны, которые решат жить на летнем времени будут переводить часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А страны, выбравшие зимнее, будут это делать в последнее воскресенье октября 2021 года, уточнили в пресс-службе ЕП.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели вернуть сезонный перевод времени.