Турчак призвал защищать людей от социальных рисков роботизации

Вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак на заседании совета по развитию цифровой экономики заявил, что роботизация может привести потерям рабочих мест низкоквалифицированным персоналом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Чтобы избежать социальных рисков он предложил правительству дополнить проект «Кадры для цифровой экономики» мероприятиями по массовой переподготовке персонала, теряющего своим рабочие места в связи с цифровизацией и роботизацией.

Совет по цифровой экономике предложил правительству принять меры по защите людей от социальных рисков роботизации.