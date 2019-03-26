В Госдуме дали совет Тимошенко по поводу Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал кандидату в президенты Украины, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко не мечтать о возвращении Крыма, который фактически никогда не был украинским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сегодня Крым становится очень лакомым кусочком для украинских политиков. Депутат отметил, что «им бы хотелось снова вернуться, чтобы кормиться за счет нашего полуострова».

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Однако он отмечает, что этого не будет.

«Не стоит с такой болезненной настойчивостью мечтать о возвращении Крыма. Эти мечты стоит забыть раз и навсегда», — заявил он.

Ранее Тимошенко признала, что Украина не сможет себе «вернуть Крым» сразу же после президентских выборов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран результатов плебисцита не признают.