Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

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Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанами сделало из Вашингтона «главного врага арабов».

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Как отмечается, решение Трампа является «унизительной пощечиной» международному сообществу.

В ведомстве подчеркнули, что ООН утратила доверие и статус из-за действий США.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на решение Трампа по Голанам.