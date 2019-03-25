В Кремле оценили возможность улучшения отношений России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность улучшения российского-американских отношений на фоне итогов расследования «российского вмешательства» в выборы в США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Владимир Путин не раз заявлял о заинтересованности российской стороны в «добрых отношениях» с Соединенными Штатами.
«Поэтому в данном случае мяч абсолютно там, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», — сказал Песков.
Он добавил, что Россия никогда не инициировала нанесения ущерба отношениям с американской стороной. Песков уточнил, что Россия не начинала процедуру расторжения стратегических договоров, важных для мировой безопасности и стабильности, а также не захватывала «бандитским образом» американские диппредставительства на своей территории.
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что после расследования есть шанс «обнулить многое» в двусторонних отношениях между странами.